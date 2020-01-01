Коронавирус может остановить пыльца - исследование

Ученые предположили, что сезонное снижение заболевания гриппом можно объяснить составом воздуха.

Современные модели эпидемий гриппа недостаточно объясняют многоцикловую сезонность. Только метеорологические факторы, в том числе связанное с ними поведение, не предсказывают сезонность, учитывая существенные климатические различия между странами, подверженными гриппоподобным эпидемиям или COVID-19. Потому ученые предложили объяснение такому феномену.

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Установлено, что пыльца является аллергенной и играет роль в иммуноактивации и, по-видимому, создает биоаэрозоль, снижающий количество размножающихся вирусов, подобных гриппу. Поэтому они считают, что пыльца может объяснить сезонность эпидемий гриппа, включая COVID-19, в сочетании с метеорологическими переменными.

"Мы проверили теорию сезонности пыльцевого гриппа на 2016–2020 гг., В том числе на сезон гриппа, включая COVID-19, в Нидерландах с 17-миллионным населением. Мы объединили изменения заболеваемости гриппом на 100 тыс. жителей Голландии с еженедельными концентрациями пыльцы и метеорологическими данными. Наконец, дискретная, прогнозирующая модель тестируется с использованием пыльцевых и метеорологических пороговых значений, показывающих ингибирующее влияние на заболеваемость гриппоподобным заболеванием", - говорится в исследовании.

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Ученые обнаружили очень значимую обратную корреляцию r (224) = -0,38 (p <0,00001) между пыльцой и изменениями в заболеваемости гриппом. Корреляция была более сильной после учета времени инкубации, что удовлетворяет временным критериям. Выяснилось, что прогностическая модель имеет самую высокую обратную корреляцию с изменениями заболеваемости гриппом, когда средние пороги составляют 610 полных пыльцевых зерен на метр квадратный. Прохождение порогов пыльцы исключает начало и конец гриппоподобных сезонов.

Авторы исследования добавляют, что солнечная радиация является соингибитором заболеваемости гриппом, температура не имеет значения, а более высокая относительная влажность ассоциируется даже с повышением заболеваемости гриппом. Т.е., пыльца является предиктором обратной сезонности эпидемий, подобных гриппу, включая COVID-19.

Наблюдаемая сезонность COVID-19 в течение весны предполагает, что COVID-19 может возродиться в Нидерландах после 33 недели, предшествующей относительному отсутствию пыльцы, и следует моделям сезонности пыльцевого гриппа.

Т.е., мы опять можем получить высокую заболеваемость коронавирусом уже осенью.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус помешал синоптикам делать точные прогнозы.