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Иммунитет от коронавируса живет полгода - исследование

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Шесть месяцев понадобилось организму, чтобы снова заразиться коронавирусом.
Маски от коронавируса нам еще пригодятся
Маски от коронавируса нам еще пригодятся
EPA/UPG

Согласно новому исследованию, опубликованному группой ученых в Амстердаме, заражение новым коронавирусом может произойти в течение шести месяцев после выздоровления. 

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Команда из 13 исследователей в Нидерландах недавно загрузила статью в Medrxiv, интернет-сайт, который распространяет неопубликованные работы о науках о здоровье, после мониторинга 10 субъектов, которые заразились по крайней мере одним из четырех видов сезонных коронавирусов в течение времени продолжительностью 35 лет (с 1985 по 2020 год). В "Динамике реинфекции коронавируса человека: уроки для SARS-CoV-2" они утверждают, что "была обнаружена пугающе короткая продолжительность защитного иммунитета к коронавирусам ... Мы наблюдали частые реинфекции через 12 месяцев после заражения и значительное снижение уровня антител уже через 6 месяцев после заражения".

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Поскольку нет никакого лечения или вакцины для нового коронавируса или COVID-19 - заболевания, к которому он ведет, - единственный способ остановить его распространение - через социальное дистанцирование и хорошую гигиену. Таким образом, долгосрочный защитный иммунитет может повлиять на общее течение пандемии, период после пандемии и любые последующие волны. До сих пор эта концепция была ключевым компонентом стратегии ВОЗ второй волны.

С момента начала пандемии были случаи повторного заражения, но большую часть времени они предполагались связанными с ошибочным тестированием. В середине апреля Южная Корея сообщила, что более 100 человек были повторно инфицированы.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые заявили о том, что социальное дистанцирование нужно продлить до 2022 года.

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Теги: коронавирус, исследование
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