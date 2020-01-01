Ученые: Социальное дистанцирование нужно продлить до 2022 года

Пандемия может возобновляться периодически.

В журнале Science группа исследователей из Гарварда опубликовала статью, в которой говорится, что "длительное или прерывистое социальное дистанцирование может быть необходимым до 2022 года".

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Были построены компьютерные модели и выделено нескольких сценариев, которые показывают, что слишком ранее или быстрое снятие ограничений может привести к еще более тяжелым последствиям.

"Дополнительные вмешательства, в том числе расширение возможностей интенсивной терапии и эффективное терапевтическое лечение, поддержат успех социального дистанцирования и ускорят приобретение коллективного иммунитета", - заявляют ученые в статье, и предупреждают, что "возобновление заражения может быть возможным уже в ближайшее время. В 2024".

Подчеркивается, что более длительные периоды строгого социального дистанцирования могут фактически оказаться вредными. В таком случае "практически не создавался иммунитет населения".

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Но, в любом случае, "при всех сценариях вспышка инфекции происходила, когда были отменены моделируемые меры социального дистанцирования". Потому ученые предлагают проводить "прерывистое дистанцирование", которое можно вводить в разные промежутки времени.

Тем не менее, исследователи не знают, как повлияет погода на коронавирус. Будет ли вирус быстрее распространяться летом и как долго будет действовать иммунитет после выздоровления от коронавируса.

Как бы не распространялся вирус, шансы на полное его уничтожение раз и навсегда невелики. Скорей всего мир будет проходить циклическое возрождение случаев заболевания каждый год, два года или каждые пару лет.

Напомним. ранее была названа безопасная дистанция при коронавирусе.