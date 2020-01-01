Исследование: Коронавирус долго живет в воде

Новые исследования показывают, что в сточных водах коронавирус может жить до нескольких недель.

Мы знаем, что основным путем передачи нового коронавируса является передача воздушно-капельным путем. Капли, образующиеся, когда зараженный человек кашляет или чихает, могут переносить вирус. Здоровый человек, который вдыхает эти капельки или соприкасается с загрязненной поверхностью, а затем вытирает глаза, нос или рот, может легко заразиться.

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Но что происходит, когда новый коронавирус попадает в воду?

Есть несколько надежных исследований коронавирусов и их взаимодействия с водой, но, как указывает Forbes, исследования новых концентраций коронавирусов в сточных водах дают нам общее представление об опасностях этого пути передачи.

Исследование, опубликованное более десяти лет назад в Water Research, было посвящено анализу атипичной пневмонии, болезни, вызываемой различными типами коронавирусов, и двух других коронавирусов, чтобы определить, как долго они могут выжить в воде.

Исследователи определили, что вирусы по-прежнему сильны даже после того, как их добавили в воду и сточные воды в течение “дней до недель“.

Это звучит немного страшно само по себе, но дело в том, что вода или сточные воды, содержащие сам вирус, не обязательно опасны. Скорее, именно когда эти жидкости распыляются, они становятся опасными.

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Кроме того, фактическое количество вирусов в любом источнике воды также играет большую роль в вероятности возникновения новых инфекций.

Тот факт, что зараженный человек плавает в бассейне, не означает, что бассейн теперь является горячей точкой для нового коронавируса, особенно если он был правильно хлорирован, что полностью убьет вирус. Это не значит, что мы должны быть слишком обеспокоены нашей водой.

Руководство, выпущенное Агентством по охране окружающей среды США, утверждает, что риск передачи вируса через водоснабжение низок, и нет никаких оснований полагать, что питьевая вода может использоваться в качестве пути передачи.

Наиболее подвержены риску заражения коронавирусом через источники воды те, кто работает со сточными водами.

CDC отмечает, что "стандартная практика", уже используемая работниками по очистке сточных вод, должна быть достаточной для защиты их от инфекции.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус может поражать все органы.