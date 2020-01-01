Исследование: Иммунитет помогает коронавирусу распространяться

Интерферон только помогает проникнуть вирусу в клетку.

Ученые из Бостонской детской больницы и Массачусетского технологического института опубликовали исследование, в котором рассказывается про механизм заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

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Медики изучали клетки разных типов тканей, которые поражает вирус. Выяснилось, что SARS-CoV-2 соединяется с рецептором ACE2 для заражения клетки и использует фермент TMPRSS2. Это менее 10% генов в тканях имеют как ACE2, так и TMPRSS2. А интерферон, который защищает организм от вирусов, только лишь стимулирует выработку ACE2, что помогает вирусу проникнуть в клетку.

Теперь ученые рекомендуют пересмотреть практику применения интерферонов, которые сейчас испытываются в качестве средства от COVID-19. Это лишь может усилить заражение у некоторых пациентов.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус может поражать все органы.