Исследование: Иммунитет помогает коронавирусу распространяться
Ученые из Бостонской детской больницы и Массачусетского технологического института опубликовали исследование, в котором рассказывается про механизм заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
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Медики изучали клетки разных типов тканей, которые поражает вирус. Выяснилось, что SARS-CoV-2 соединяется с рецептором ACE2 для заражения клетки и использует фермент TMPRSS2. Это менее 10% генов в тканях имеют как ACE2, так и TMPRSS2. А интерферон, который защищает организм от вирусов, только лишь стимулирует выработку ACE2, что помогает вирусу проникнуть в клетку.
Теперь ученые рекомендуют пересмотреть практику применения интерферонов, которые сейчас испытываются в качестве средства от COVID-19. Это лишь может усилить заражение у некоторых пациентов.
Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус может поражать все органы.
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