Восьмой континент: Затонувшую часть Зеландии показали на картах

Древний затонувший континент впервые представили на подробных картах.

Недавно выпущенные карты Новой Зеландии, огромной затонувшей суши, которую многие ученые предлагают классифицировать как восьмой континент, раскрывают топографию этой подводной земли в беспрецедентных деталях. Новый набор данных поступил от новозеландского исследовательского института GNS Science, который выпустил две новые карты вместе с интерактивным веб-сайтом, предназначенным для того, чтобы дать людям новые способы исследования сложных геонаучных данных.

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"Пользователи могут масштабировать и перемещаться по различным тематическим веб-картам геонауки региона", - объясняет Вон Стагпул, руководитель программы по разработке веб-сайта. "Они могут легко просматривать карты и включать или выключать слои. Они также могут запрашивать объекты в слоях и создавать собственные карты".

Две новые карты состоят из тектонической карты и батиметрической карты. Тектоническая карта отображает тектонический профиль площадью 4,9 миллиона квадратных километров этой необычайной затопленной суши, в то время как батиметрическая карта создает детальную картину дна океана с изображением береговых линий и территориальных границ этого подводного континента.

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"Мы сделали эти карты, чтобы предоставить точную, полную и современную картину геологии Новой Зеландии и юго-западной части Тихого океана - лучше, чем мы имели раньше", - объясняет геолог Ник Мортимер, ведущий автор нового исследования. "Их ценность в том, что они предоставляют свежий контекст для объяснения и понимания обстановки вулканов Новой Зеландии, границы платформ и осадочных бассейнов".

Зеландия примерно на треть меньше континента Австралии, а Новая Зеландия и Новая Каледония - только две надводные земли. Считается, что он откололся от суперконтинента Гондвана около 80 миллионов лет назад и в конечном итоге был затоплен Тихим океаном чуть более 20 миллионов лет назад. В настоящее время почти 95 процентов всей его суши находится под водой.

Взгляните на новую интерактивную карту Зеландия на сайте GNS Science здесь.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новой Зеландии нашли огромные залежи золота и серебра.

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