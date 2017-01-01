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В Новой Зеландии образовался крупный разлом

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Геологи утверждают, что это потухший вулкан.
Разлом в Новой Зеландии
Разлом в Новой Зеландии

Гигантский провал земли образовался на территории одной из сельскохозяйственных ферм в Новой Зеландии, обнажив огромную подземную полость, которая, как предполагают ученые, формировалась последние десятилетия или порядка века. Об этом в понедельник сообщили местные СМИ.

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Провал образовался в 15 километрах к юго-востоку от города Роторуа, имеет в длину примерно два футбольных поля, а в глубину соответствует высоте шестиэтажного здания. "Все, что я видел до этого было раза в три меньше в размерах, так что этот провал действительно огромен", — заявил вулканолог Брэд Скотт, считающий, что это крупнейший карстовый провал в Новой Зеландии в новейшей истории

На провал первым обратил внимание местный фермер, который перед восходом солнца собирал коров на утреннюю дойку, и едва не угодил в трещину на своем мотоцикле. Лишь спустя день, когда погодные условия улучшились, провал оказался виден полностью, и стала возможным оценить его реальные размеры.

"Пока я не приехал на место, я не мог оценить, насколько он огромный, — рассказал журналистам управляющий фермой Колин Треман. – Мы огородим это место от скота, хотя коровы и не глупы настолько, чтобы идти к дыре, они видят опасность".

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По словам Скотта, непосредственной причиной образования провала стали интенсивные дожди, которые шли в конце апреля целую неделю, в результате чего образовалась трещина длиной 200 и глубиной 20 метров.

По мнению ученых, образование вулкана связано с бурным вулканическим прошлым этой местности.

"Это вершина кратера, который извергался порядка 60 тыс. лет назад, и выбросил в окружающее пространство 50 кубических километров пемзы», — пояснил Скотт. По его словам, аналогичные трещины в этой местности – не редкость. Как правило, они возникают в результате проливных дождей, которые вымывают известняковые отложения под поверхностью земли, образуя гигантские полости, которые в определенный момент обнажаются.

В Новой Зеландии образовался крупный разлом
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Теги: Новая Зеландия, разлом, вулкан
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