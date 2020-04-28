Названы новые симптомы коронавируса

В США определили новые симптомы Covid-19.

Есть уже шесть признаков коронавируса EPA/UPG

Врачи в США обновили свои официальные симптомы коронавируса после того, как медики сообщили, что видели их снова и снова.

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Первоначально Центр контроля заболеваний (CDC) перечислил только три симптома для Covid-19: одышка, кашель и лихорадка.

Но поскольку врачи узнали больше о смертельной болезни, унесшей жизни более 20 000 человек в Великобритании, они обновили свой список симптомов.

CDC в Америке в настоящее время сообщает о симптомах, которые могут проявляться от двух до 14 дней воздействия вируса:

Озноб

Дрожь с ознобом

Мышечные боли

Головная боль

Боль в горле

Потеря вкуса или запаха

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По словам врачей, потеря обоняния является более надежным признаком коронавируса, чем лихорадка или кашель.

В иранском исследовании 76% пациентов с Covid-19, которые сообщили о потере запаха, сказали, что у него внезапное начало. Во многих случаях аносмия, как ее называют, появлялась раньше других симптомов.

Профессор Клэр Хопкинс, президент Британского ринологического общества и ведущий хирург-консультант в области уха, горла и носа, возглавляет задачу по потере обоняния, признаваемой Всемирной организацией здравоохранения и общественного здравоохранения Англии как признак коронавируса.

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Профессор Хопкинс сказал: "Каждый шестой пациент теряет обоняние в видео отдельного симптома без каких-либо других связанных симптомов. Также каждый четвертый будет болеть с другими симптомами, но в самом начале инфекции. Это хороший ранний маркер инфекции".

Она добавила: "Когда вы смотрите на все различные симптомы, потеря обоняния на самом деле является одним из лучших предикторов инфекции Covid-19. Гораздо лучше, чем лихорадка, и более распространенный и более сильный симптом, чем кашель".

Напомним, ранее сообщалось, что исследователи проследили путь коронавируса в Сети.