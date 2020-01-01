Это официально: Комета Атлас распалась
Всего месяц назад мы думали, что комета C / 2019 Y4 Atlas могла устроить ослепительное небесное шоу во время своего ближайшего приближения к Солнцу, или перигелия, который наметили на 31 мая.
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Но надежды астрономов увидеть объект поближе рухнули после того, как комета начала распадаться.
"Комета разбила наши сердца", - заявил астрофизик Джанлука Маси, основатель и директор проекта «Виртуальный телескоп» в Италии. "Ее ядро распалось, и прошлой ночью я мог видеть три, возможно четыре основных фрагмента".
Маси опубликовал некоторые фотографии, которые он сделал, которые ясно показывают расколотое ядро кометы.
Со времени обнаружения до середины марта комета Atlas резко выросла, увеличив яркость в 27 500 раз. В результате, как профессиональные, так и любительские астрономы начали размышлять о ее потенциале, а некоторые даже смели мечтать, что Атлас может стать следующей великой кометой, которая украсит ночное небо Земли.
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Но 17 марта Атлас начала уменьшаться в яркости, и теперь довольно ясно, почему это произошло.
Такие разрывы характерны для комет, которые проводят большую часть своей жизни в холодных глубинах внешней Солнечной системы и подвергаются опасности всякий раз, когда приближаются к Солнцу. Действительно, сама Атлас может быть результатом предыдущего события разрушения. Эксперт по кометам Джон Бортл сказал, что Атлас может быть частью разорванной знаменитой кометы 1844 года (которая официально называется C / 1844 Y1).
Каким бы ни было прошлое Атласа, его будущее уже не наступит. Но следующая великая комета где-то там, и в конце концов она появится.
Напомним, ранее сообщалось, что астрономы засняли первую межзвездную комету.
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