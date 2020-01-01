Это официально: Комета Атлас распалась

Красивого зрелища в майском небе мы точно не увидим.

Всего месяц назад мы думали, что комета C / 2019 Y4 Atlas могла устроить ослепительное небесное шоу во время своего ближайшего приближения к Солнцу, или перигелия, который наметили на 31 мая.

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Но надежды астрономов увидеть объект поближе рухнули после того, как комета начала распадаться.

"Комета разбила наши сердца", - заявил астрофизик Джанлука Маси, основатель и директор проекта «Виртуальный телескоп» в Италии. "Ее ядро ​​распалось, и прошлой ночью я мог видеть три, возможно четыре основных фрагмента".

Маси опубликовал некоторые фотографии, которые он сделал, которые ясно показывают расколотое ядро ​​кометы.

Комета 11 апреля NASA

Со времени обнаружения до середины марта комета Atlas резко выросла, увеличив яркость в 27 500 раз. В результате, как профессиональные, так и любительские астрономы начали размышлять о ее потенциале, а некоторые даже смели мечтать, что Атлас может стать следующей великой кометой, которая украсит ночное небо Земли.

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Но 17 марта Атлас начала уменьшаться в яркости, и теперь довольно ясно, почему это произошло.

Такие разрывы характерны для комет, которые проводят большую часть своей жизни в холодных глубинах внешней Солнечной системы и подвергаются опасности всякий раз, когда приближаются к Солнцу. Действительно, сама Атлас может быть результатом предыдущего события разрушения. Эксперт по кометам Джон Бортл сказал, что Атлас может быть частью разорванной знаменитой кометы 1844 года (которая официально называется C / 1844 Y1).

Каким бы ни было прошлое Атласа, его будущее уже не наступит. Но следующая великая комета где-то там, и в конце концов она появится.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы засняли первую межзвездную комету.