Комета Атлас может устроить незабываемое шоу в небе

Зеленая комета может осветить ночное небо в мае.

Комета под названием Атлас в настоящее время движется к Солнцу, и она может устроить действительно хорошее шоу через пару месяцев. Обнаруженная в декабре прошлого года на Гавайях системой Последнего оповещения об астероидном воздействии на Землю, комета стала намного ярче, чем предсказывали эксперты. Если ей удастся удержать свою форму, приближаясь к Солнцу, она может стать ярче, чем Венера.

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Вскоре после своего открытия Атлас начала светить ярче, чем ожидалось. Уже сейчас ее могут увидеть астрономы-любители в бинокль. Ожидается, что он достигнет своего пика яркости в конце мая. Еще более захватывающим является его цвет - слегка зеленоватый.

Те, кто отслеживал комету, отмечают, что она подскочила с величины +17 в феврале до +8 всего месяц спустя - увеличение яркости в 4000 раз. С такой скоростью это может быть видно людям в зонах, свободных от светового загрязнения невооруженным глазом, всего через пару недель.

Комета становится ярче по мере приближения к Солнцу, потому что она выпускает больше замороженных летучих веществ. Но из-за их природы невозможно предсказать, останутся ли они нетронутыми - многие кометы сгорают полностью и просто исчезают. Если Атлас сможет остаться нетронутой, некоторые астрономы предположили, что он может вырасти с величины +1 до, возможно, -5. Это означает, что ее может быть видно даже днем.

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Местоположение кометы также примечательно - в отличие от более поздних комет, ее лучше всего рассматривать в Северном полушарии. Если комета оправдает свой потенциал, она может устроить шоу, невиданное со времен кометы Хейла-Боппа в 1997 году. Интересно, что комета идет по почти идентичному пути со знаменитой Большой кометой 1844 года. Некоторые полагают, что древняя суперкомета, возможно, когда-то разорвалась на той же траектории, оставляя нам меньшие кометы для наблюдения.

Напомним, в 2013 году к Земле должна была подлететь "комета века" ISON, но астрономы потеряли ее.