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Комета года начала разрушаться

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Скорей всего, мы ее не увидим невооруженным глазом в мае.
Комета начала разрушаться
Комета начала разрушаться
nasa

Комета ATLAS, которую можно было бы увидеть в мае, начала разрушаться. Об этом сообщили астрономы из Университета Мэриленда и Калифорнийского технологического университета.

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О разрушении C/2019 Y4 (ATLAS) говорят изображения, которые были получены при помощи 0,6 метрового китайского телескопа в обсерватории Ningbo Education со 2 по 5 апреля.

"Снимки показали удлиненное псевдоядро длиной около трех угловых секунд, выровненное по оси хвоста, и морфологию, согласующуюся с внезапным снижением или прекращением образования пыли, как и следует ожидать вследствие разрушения ядра", - заявили астрономы.

Наблюдения за кометой ATLAS 2 и 5 апреля 2020 года
Наблюдения за кометой ATLAS 2 и 5 апреля 2020 года
NASA

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К 3 апреля яркость кометы снизилась на две звездные величины, притом что до этого она повышалась невероятно быстрыми темпами. Фрагментацию ядра можно объяснить значительным влиянием негравитационных сил, действующих на ATLAS.

Напомним, комета привлекла внимание астрономов сразу после открытия в прошлом декабре. Ученые считали, что это фрагмент кометы C/1844 Y1, которую наблюдали еще в середине XIX века. В 20-х числах мая она должна была приблизиться к Земле на расстояние 0,78 астрономических единиц и светилась бы так ярко, что стала бы видна невооруженным глазом в Северном полушарии.

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Теги: комета, Atlas
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  08.04.2020, 12:42
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прикольно наблюдал за этой кометой а вот развал ядра прошляпил... у меня 32см зеркало на телескопе. Жаль нет фотоматрицы...а покупать навороченный купил нема...
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