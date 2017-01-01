Астрономы засняли первую межзвездную комету

Комета прибыла из-за пределов Солнечной системы.

Первая обнаруженная в истории науки комета родом из-за пределов нашей Солнечной системы была успешно запечатлена при помощи обсерватории «Джемини» в двух цветах. Данный снимок этого недавно открытого объекта, получившего обозначение C/2019 Q4 (Борисова), был получен в ночь с 9 на 10 сентября при помощи инструмента Gemini Multi-Object Spectrograph, установленного на телескопе «Джемини-Север», расположенном на Гавайях.

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«Этот снимок удалось сделать, благодаря способности обсерватории «Джемини» быстро реагировать на движущиеся объекты, подобные этому объекту, имеющему очень узкие окна видимости, - сказал Эндрю Стивенс из обсерватории «Джемини», который координировал эти наблюдения. – Однако в этой работе нам действительно пришлось постараться, чтобы успеть вовремя: мы получили последние детали описания этого объекта в 3:00 утра, а к 4:45 уже начали наблюдения».

Этот снимок демонстрирует выраженный «хвост», указывающий на сублимацию материала с поверхности и позволяющий классифицировать объект как комету. Впервые в истории науки объект, прибывший из-за пределов Солнечной системы, демонстрирует выраженный кометный «хвост». Еще один (и единственный известный науке) «гость» из межзвездного пространства, объект Оумуамуа, представлял собой вытянутый астероид, не демонстрировавший никаких признаков выделения газов с поверхности.

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Наблюдения при помощи обсерватории «Джемини», которые использовались для получения этого снимка, были проведены с использованием двух различных светофильтров, а потом объединены в одно комбинированное двухцветное изображение.

Напомним, ранее сообщалось, что синяя комета удивила астрономов составом.