Астрономы засняли падение метеорита на Луну во время затмения

Яркую вспышку видели все, кто наблюдал за Луной.

Астрономы-любители и профессионалы засняли падение метеорита на Луну во время лунного затмения: на десятках фотографий и видео видна короткая яркая вспышка. Астроном из испанского университета Уэльвы Хосе Мария Мадиедо, много лет пытавшийся увидеть падение метеорита во время затмения, подтвердил изданию New Scientist, что это именно оно.

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Сразу после затмения пользователь Reddit предположил, что яркая вспышка, которую заметили многие наблюдатели, может быть следом падения метеорита на Луну. Мадиедо рассказал изданию, что это действительно так — на этот раз он настроил восемь телескопов вместо четырех, и ему удалось заснять вспышку. Ученый еще не рассчитывал массу и размер объекта, но предположил, что это был метеорит размером с футбольный мяч и массой около двух килограммов.

Астроном-любитель Христиан Фрöсхлин из Нидерландов смог сфотографировать момент падения метеорита: как отмечает портал Space Weather, по его снимкам геолог Джастин Коварт примерно оценил координаты места падения (29.47S, 67.77W плюс-минус четыре километра)— оно находится к западу от кратера Лагранж H. Ученые считают, что если уточнить координаты, то это место сможет сфотографировать американский аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter.

Астрономы засняли падение метеорита на Луну во время зат... 0:00 / 00:25

Напомним, ранее астрономы засняли рождение сверхновой звезды.

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