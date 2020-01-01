Интересный факт дня: Слово F*ck произошло из-за чумного карантина

Кто знает, может и при самоизоляции появятся новые слова.

Карантин и самоизоляция - это не новинка. Еще в средние века самоизоляция или полноценный карантин при эпидемии были нормой. И, благодаря карантину, появлялись новые слова. Например, британское ругательство f*ck.

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В 1568 году, когда чума поразила Шотландию, юный купец Джордж Баннатайн из Эдинбурга вынужден был сидеть дома. Чтобы хоть чем-то заняться, он решил написать антологию литературы Шотландии. Труд, который известен сейчас как “Манускрипт Баннатайна“, включает в себя несколько сотен произведений макаров (шотландские поэты или барды, как правило, придворные).

А в последней части книги Баннатайн разместил спор между мэтром шотландской поэзии Уильямом Данбаром и его коллегой Уолтером Кеннеди. Этот спор был своеобразным рэп-баттлом или “прожаркой“, в котором поэты соревновались в наиболее замысловатыми оскорблениями, обернутыми в как можно более искусную рифму.

Страница из Манускрипта Баннатайна

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Такой поединок назывался “флайтинг“. Баннатайн упоминает этот спор, которые состоялся при дворе короля Якова IV Шотландского, примерно в 1500-м году. В сохранившемся тексте Данбар издевается над говором Кеннеди и унижает его за внешний вид, предполагая, что оппонент не прочь заняться зоофилией с лошадьми. Кеннеди же прошелся по проблемам Уильяма с пищеварением, по его крохотному росту и, наконец, произнес историческую фразу “wan fukkit funling“, которую можно примерно перевести как “убогий подкидыш“.

В последствии, этот термин перерос в знакомый нам по американским фильмам “f*ck“.

Напомним, ранее мы узнали, что мозг заставляет нас верить в привидений.