В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом
Исследователи из одного из ведущих университетов Китая разработали робота, который, по их словам, может помочь спасти жизни людей на переднем крае во время вспышки коронавируса.
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Аппарат состоит из роботизированной руки на колесах, которая может выполнять УЗИ, делать мазки изо рта и слушать звуки, издаваемые органами пациента, с помощью стетоскопа.
Такие задачи обычно выполняются врачами лично. Но с этим роботом, который оснащен камерами, медицинский персонал не обязательно должен находиться в одной комнате с пациентом и даже может находиться в другом городе.
"Врачи очень смелые", - сказал профессор университета Цинхуа Чжэн Ганти, главный конструктор робота. "Но этот вирус слишком заразный ... Мы можем использовать роботов для выполнения самых опасных задач".
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Идея пришла к Чжэнгу в преддверии лунного Нового года, когда в Ухане только ввели карантин, а число случаев и смертей быстро росло с каждым днем.
Как инженер, Чжэн хотел сделать что-то, чтобы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. В первый день лунного Нового года он услышал от своего друга Донга Цзяхуна, исполнительного президента Пекинской больницы Цинхуа Чангунг, что самая большая проблема заключалась в заражении передовых работников.
Собрав команду, Чжэн принялся за конвертирование двух механизированных манипуляторов по той же технологии, что и на космических станциях и лунных исследователях. По словам Чжэна, роботы были почти полностью автоматизированы и могли даже дезинфицировать себя после выполнения действий, связанных с контактом.
"Но отзывы врачей заключались в том, что было бы лучше, если бы было меньше автоматизации, поскольку личное присутствие успокоит и успокоит пациента", - сказал он.
У команды теперь есть два робота, которые были опробованы врачами в больницах в Пекине. Один из них все еще находится в лаборатории команды в университете, а другой - в госпитале Уханя.
По словам Чжэна, если все пойдет по плану, робот может быть применен к пациентам с коронавирусом в Ухане. В его палатах к ней будут присоединяться медсестра или другой сотрудник.
Чжэн хотел бы построить больше таких роботов, но финансирование университета истекло. Роботы стоят 500 000 юаней ($ 72 000) за штуку. Он не планирует коммерциализацию своего робота, но надеется, что компания возьмет финансирование на себя.
Напомним, ранее сообщалось,. что в Китае создали робота для массовой проверки температуры.
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