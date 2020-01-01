Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом

Комментариев: 0
Робот помогает врачам дистанционно осматривать пациентов.
Испытания робота
Испытания робота
EPA/UPG

Исследователи из одного из ведущих университетов Китая разработали робота, который, по их словам, может помочь спасти жизни людей на переднем крае во время вспышки коронавируса.

Читай также: Коронавирус: Microsoft и Google хотят перенести производство из Китая

Аппарат состоит из роботизированной руки на колесах, которая может выполнять УЗИ, делать мазки изо рта и слушать звуки, издаваемые органами пациента, с помощью стетоскопа.

Такие задачи обычно выполняются врачами лично. Но с этим роботом, который оснащен камерами, медицинский персонал не обязательно должен находиться в одной комнате с пациентом и даже может находиться в другом городе.

Испытания робота
Испытания робота
EPA/UPG

"Врачи очень смелые", - сказал профессор университета Цинхуа Чжэн Ганти, главный конструктор робота. "Но этот вирус слишком заразный ... Мы можем использовать роботов для выполнения самых опасных задач".

Читай также: В Ухани начали использовать роботов для дезинфекции

Идея пришла к Чжэнгу в преддверии лунного Нового года, когда в Ухане только ввели карантин, а число случаев и смертей быстро росло с каждым днем.

Как инженер, Чжэн хотел сделать что-то, чтобы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. В первый день лунного Нового года он услышал от своего друга Донга Цзяхуна, исполнительного президента Пекинской больницы Цинхуа Чангунг, что самая большая проблема заключалась в заражении передовых работников.

Собрав команду, Чжэн принялся за конвертирование двух механизированных манипуляторов по той же технологии, что и на космических станциях и лунных исследователях. По словам Чжэна, роботы были почти полностью автоматизированы и могли даже дезинфицировать себя после выполнения действий, связанных с контактом.

Испытания робота
Испытания робота
EPA/UPG

"Но отзывы врачей заключались в том, что было бы лучше, если бы было меньше автоматизации, поскольку личное присутствие успокоит и успокоит пациента", - сказал он.

У команды теперь есть два робота, которые были опробованы врачами в больницах в Пекине. Один из них все еще находится в лаборатории команды в университете, а другой - в госпитале Уханя.

По словам Чжэна, если все пойдет по плану, робот может быть применен к пациентам с коронавирусом в Ухане. В его палатах к ней будут присоединяться медсестра или другой сотрудник.

Чжэн хотел бы построить больше таких роботов, но финансирование университета истекло. Роботы стоят 500 000 юаней ($ 72 000) за штуку. Он не планирует коммерциализацию своего робота, но надеется, что компания возьмет финансирование на себя.

Напомним, ранее сообщалось,. что в Китае создали робота для массовой проверки температуры.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: коронавирус, робот, Китай
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь