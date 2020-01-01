Названы победители фотоконкурса Общества млекопитающих

Победители были выбраны из множества работ.

Были объявлены победители ежегодного фотоконкурса Общества млекопитающих, а первый приз получил фотограф-любитель Роджер Кокс из Восточного Лондона.

Абсолютный победитель MPOY2020 и премии члена общества млекопитающих 2020 года mammal.org.uk

Роджер говорит о своем потрясающем снимке: “Это животное часто добывало дикую вишню, которая упала с деревьев и приземлилась в щелях между капотами и ветровыми стеклами припаркованных машин. Он также получал еду от людей, которые бросали ее из своих автомобильных окон ночью. Я сделал этот снимок ... когда он вскочил на мою машину, чтобы выяснить, есть ли что-то интересное для него“.

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“Снимать фотографии через лобовое стекло автомобиля сложно, учитывая угол наклона стекла, но с лисой, находящейся так близко, это помогает сосредоточить внимание зрителя на этой встрече“. - сказал главный судья этого года, эколог и профессиональный фотограф Бретт Льюис.

Фотография Роджера произвела на судей такое сильное впечатление, что она также получила премию члена Общества млекопитающих. Роджер выиграл мастер-класс по фотографированию летучих мышей вместе с ваучером на фотопечать на £100, любезно предоставленным CEWE.

Второе место - Катящийся заяц

Приз за второе место присуждается Кейт МакРэй за потрясающую фотографию катания горного зайца.

Кейт, которая сделала снимок в Шотландии, сказала: “[Заяц] побежал по глубокому снегу передо мной, остановился, и, когда я сделал снимок, он покатился! Они часто используют снег таким образом, чтобы почистить шерсть и помочь сохранить ее в идеальном состоянии“.

Победитель в категории Неуловимое млекопитающее

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В этом году на конкурсе была представлена ​​новая категория - неуловимые млекопитающие. Категория была создана для выделения фотографий, на которых изображены млекопитающие, которых часто не замечают или которые, возможно, не были сфотографированы в прошлом.

Победитель в категории “Неуловимые млекопитающие“ - Дэн Леттис со своей фотографией “Нарушающий дельфин“.

Победитель Young MPOY2020 в возрасте 14 лет и младше

Победителем в номинации “Молодой фотограф млекопитающих года в возрасте 14 лет и младше“ является Дилан Дженкинс в возрасте 10 лет с его фотографией “Серые белки выглядывают“. Дилан сделал снимок в Синглтон Парке в Суонси, используя камеру своей матери и штатив.

Победитель Young MPOY2020 в возрасте 15-18 лет

Приз в категории “Молодой фотограф млекопитающих года в возрасте от 15 до 18 лет“ отправился к Алексу Уайту за его фото “Летний луг“.

Лауреат премии MPOY2020 "Смешное млекопитающее"

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Наконец, последний победитель конкурса этого года был в номинации “Народный выбор“- “Награда комика-млекопитающего“. Было подано около 900 голосов, при этом 58% респондентов проголосовали за вручение самой смешной фотографии фотографу Филиппу Райану за фотографию улыбающегося серого морского котика.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы лучшие фотографии конкурса Capturing Ecology.