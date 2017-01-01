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Назван победитель престижной премии Wildlife photographer 2019

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Победителем стал китаец Юнцин Бао.
Фото победителя
Фото победителя
nhm.ac.uk

В Лондоне состоялась церемония объявления победителей 55-го международного конкурса Wildlife Photographer of the Year, который проходит ежегодно, а участвовать в нем могут все желающие. В этом году было подано боле 48 тысяч заявок из 100 стран.

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Первое место за самый выдающийся снимок природы получил китайский фотограф Юнцин Бао. Снимок под названием «Момент» показывает взаимодействие двух представителей дикой природы — тибетской лисы и сурка. Председатель жюри конкурса Роз Кидман Кокс отметила «простоту совершенства» этой фотографии, раскрывающего тему борьбы за выживание в естественной среде.

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Теги: дикая природа, фото, конкурс, животные
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