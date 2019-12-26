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Названы лучшие фотографии конкурса Capturing Ecology

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Конкурс фотографий природы Capturing Ecology организован Британским экологическим сообществом.

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Подведены итоги конкурса Capturing Ecology, и первое место досталось фотографу Роберто Гарсиа Роа, который сделал снимок уникального древесного мадагаскарского удава. Этот вид очень уязвимым из-за пожаров и браконьеров.

Также были выбраны лучшие снимки в разных категориях. Вот как выглядят работы победителей.

Напомним, ранее сообщалось, что был назван победитель престижной премии Wildlife photographer 2019.

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Теги: фото, конкурс, итоги года
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