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Дерущиеся мышки: Лучшие фото конкурса Wildlife Photography Awards

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Названы лучшие фото престижного фотоконкурса.
Фото - победитель зрительских симпатий
Фото - победитель зрительских симпатий
nhm.ac.uk

Две мыши, сражающиеся за крошку на платформе в Лондоне, получили большинство голосов в этом году на конкурсе Wildlife Photography Awards.

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Официальные победители были определены в декабре, но этот невероятный снимок, сделанный британским фотографом Сэмом Роули, побил финалистов, получив приз зрительских симпатий.

По данным Би-Би-Си, 28 000 человек проголосовали за "Скандал на станции" в категории "лучший из лучших". В новостях говорится, что фотограф Сэм Роули, который работает научным сотрудником съемочной группы Би-би-си в качестве исследователя, провел несколько ночей вниз на центральной станции метро Лондона, чтобы сделать снимок.

Напомним, ранее сообщалось, что ранее выбирались самые смешные фото конкурса Wildlife Photography.

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Теги: фото, конкурс, животные, Wildlife Photography Awards
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