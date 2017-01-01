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Нобелевская неделя 2019: Вручена премия по экономике

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Лауреатами стали сразу трое.
Майкл Кремер, Эстер Дуфло и Абхиджит Банерджи
Майкл Кремер, Эстер Дуфло и Абхиджит Банерджи
nobelprize.org

Шведская академия наук объявила лауреатов премии по экономическим наукам за 2019 год - это американские экономисты Абхиджит Банерджи и Майкл Кремер, а также родившаяся во Франции и работающая в США экономист Эстер Дуфло.

Они получили эту награду за экспериментальный подход к борьбе с бедностью.

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"Лауреаты этого года представили новый подход к получению достоверных ответов на то, каковы наиболее эффективные пути борьбы с бедностью с мире", - говорится в заявлении шведской Академии наук.

В первые пять дней нобелевской недели 2019 года премий удостоились деятели науки и культуры из США (пять лауреатов, один из которых наполовину канадец), Швейцарии (двое), Японии, Британии, Эфиопии и Австрии (по одному лауреату). Польская поэтесса и писательница Ольга Токарчук была объявлена лауреатом за прошлый, 2018 год, когда премия по литературе не присуждалась.

Нобелевка по экономике присуждается с 1969 года. За год до этого центробанк Швеции внес в Фонд Альфреда Нобеля сумму, необходимую для финансирования премии, поэтому ее полное название - "Премия Риксбанка по экономике памяти Альфреда Нобеля".

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Премия выдающимся экономистам не входила в завещание миллиардера и филантропа, однако присуждается по тем же правилам, что и в точных науках и литературе: в Стокгольме действует Нобелевский комитет по экономике.

Напомним, на прошлой неделе была также вручена премия мира.

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Теги: Нобелевская премия, Нобелевская премия 2019, Нобелевская неделя
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