Нобелевская неделя 2019: Вручена премия по физике

Премию дали за космос.

Сегодня Нобелевский комитет объявил лауреатов премии этого года по физике. За вклад в улучшение понимания эволюции Вселенной и места Земли в космосе награду разделят между тремя учеными: Джимом Пиблсом, Мишель Майор и Дидье Кело.

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Джим Пиблс получит половину премии за теоретические открытия в космологии. Тогда как Майор и Кело разделят вторую половину премии за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг солнцеподобной звезды.

Вчера комитет объявил, что Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена Уильяму Келину, Петеру Ратклиффу и Греггу Семенце. Они удостоились награды за исследование того, как живые клетки реагируют на недостаток кислорода и адаптируются к этому.

Церемония награждения пройдет 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля, основателя премии. Размер Нобелевской премии по текущему курсу равен примерно $913 000.