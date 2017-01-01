Нобелевская неделя 2019: Вручена премия мира

Премию получил премьер-министр Эфиопии.

Норвежский нобелевский комитет в Осло назвал имя обладателя Нобелевской премии мира за 2019 год. Лауреатом стал 43-летний премьер-министр Эфиопии Ахмед Абия.

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“За его выдающиеся усилия по мирному урегулированию в регионе <...> и разрешение конфликта с Эритреей“, — объявила представитель норвежского Нобелевского комитета.

Премия мира существует с 1901 года. Согласно завещанию Альфреда Нобеля, ее присуждают тому, кто «добился наибольших успехов либо сделал больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания». В этом году на премию в этой области претендовали в общей сложности 219 человек.

Список номинантов, как и всегда, держится в секрете еще на протяжении 50 лет, хотя, конечно, это не мешает общественности делать свои предположения. Так, среди кандидатов на победу в 2019 году фигурировали 16-летняя шведская школьница Грета Тунберг (подробнее о ней читайте в нашем материале), папа римский и вождь индейского племени каяпо Раони.

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Сегодняшняя номинация стала предпоследней в этом году: Нобелевская неделя завершится в понедельник, 14 октября, после оглашения имени лауреата в области экономики.

Вчера стало известно, кто получил Нобелевку по литературе: лауреатом за 2018 год стала польская поэтесса Ольга Токарчук, за 2019 год — австрийский писатель Петер Хандке.

Награждение победителей состоится 10 декабря на торжественных церемониях в Стокгольме и Осло. Каждый лауреат получит медаль, диплом, а также денежный приз в размере девяти миллионов шведских крон (около 920 тысяч долларов).