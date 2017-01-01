Нобелевская неделя 2019: Вручена премия по физиологии и медицине

Премия вручена за исследования реакции клеток на кислород.

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2019 году стали Уильям Келин, Питер Рэтклиф и Грегг Семенца за исследования реакции клеток на кислород. За прямой трансляцияей объявления победителя можно следить на сайте Нобелевского комитета. Подробнее об этих исследованиях можно прочитать в пресс-релизе.

Читай также: Нобелевская неделя: полмиллиона евро дадут посмертно

Каждый год накануне вручения Нобелевской премии разворачивается гонка предсказаний. Лидером в ней считается агентство Clarivate Analytics, которое строит свои прогнозы на лауреатов по уровню их цитируемости. В этом году в список Citation Laureates попали 6 ученых из области физиологии или медицины. Первый — Ханс Клеверс — за исследования сигнального пути Wnt, который играет важную роль в дифференцировке стволовых клеток и онкогенезе. Еще двое — Джон Капплер и Филиппа Маррак — они исследовали механизмы развития аутоиммунных заболеваний и систему аутотолерантности иммунных Т-клеток, которая призвана эти заболевания предотвращать. Кроме того, возможными лауреатами назвали еще трех ученых — Эрнста Бамберга, Карла Дейссерота и Геро Мизенбёка — они разработали метод оптогенетики, который позволяет избирательно включать и подавлять активность клеток, в частности, разных групп нейронов в мозге. Clarivate Analytics известна тем, что ее прогнозы часто сбываются, но обычно опережают решение Нобелевского комитета на пару лет. О том, кто вошел в Citation Laureates в других номинациях, читайте в нашем блоге «Гадание на нобелиатов».

В 2018 году лауреатами Нобелевской премии по медицине или физиологии стали ученые Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё. Они обнаружили на Т-лимфоцитах молекулы, которые блокируют их активность и назвали их «чекпоинтами». Оказалось, что раковые клетки могут действовать на эти чекпоинты и тем самым спасаться от иммунного ответа. Позже были разработаны лекарства — чекпоинт-ингибиторы — которые уже применяются на практике в противоопухолевой терапии. Подробнее об этом читайте в нашем материале «Спустить собак с цепи».

В 2017 году премия досталась троим американцам — Джеффри Холлу, Майклу Росбашу и Майклу Янгу — за открытие молекулярных процессов, которые запускают в клетках биологические ритмы. Подробнее об этом рассказывает наш материал «Ход часов лишь однозвучный».