Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Нобелевская неделя 2019: Вручена премия по физиологии и медицине

Комментариев: 0
Премия вручена за исследования реакции клеток на кислород.
Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине
Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине
nobelprize.org

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2019 году стали Уильям Келин, Питер Рэтклиф и Грегг Семенца за исследования реакции клеток на кислород. За прямой трансляцияей объявления победителя можно следить на сайте Нобелевского комитета. Подробнее об этих исследованиях можно прочитать в пресс-релизе.

Читай также: Нобелевская неделя: полмиллиона евро дадут посмертно

Каждый год накануне вручения Нобелевской премии разворачивается гонка предсказаний. Лидером в ней считается агентство Clarivate Analytics, которое строит свои прогнозы на лауреатов по уровню их цитируемости. В этом году в список Citation Laureates попали 6 ученых из области физиологии или медицины. Первый — Ханс Клеверс — за исследования сигнального пути Wnt, который играет важную роль в дифференцировке стволовых клеток и онкогенезе. Еще двое — Джон Капплер и Филиппа Маррак — они исследовали механизмы развития аутоиммунных заболеваний и систему аутотолерантности иммунных Т-клеток, которая призвана эти заболевания предотвращать. Кроме того, возможными лауреатами назвали еще трех ученых — Эрнста Бамберга, Карла Дейссерота и Геро Мизенбёка — они разработали метод оптогенетики, который позволяет избирательно включать и подавлять активность клеток, в частности, разных групп нейронов в мозге. Clarivate Analytics известна тем, что ее прогнозы часто сбываются, но обычно опережают решение Нобелевского комитета на пару лет. О том, кто вошел в Citation Laureates в других номинациях, читайте в нашем блоге «Гадание на нобелиатов».

В 2018 году лауреатами Нобелевской премии по медицине или физиологии стали ученые Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё. Они обнаружили на Т-лимфоцитах молекулы, которые блокируют их активность и назвали их «чекпоинтами». Оказалось, что раковые клетки могут действовать на эти чекпоинты и тем самым спасаться от иммунного ответа. Позже были разработаны лекарства — чекпоинт-ингибиторы — которые уже применяются на практике в противоопухолевой терапии. Подробнее об этом читайте в нашем материале «Спустить собак с цепи».

В 2017 году премия досталась троим американцам — Джеффри Холлу, Майклу Росбашу и Майклу Янгу — за открытие молекулярных процессов, которые запускают в клетках биологические ритмы. Подробнее об этом рассказывает наш материал «Ход часов лишь однозвучный».

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Нобелевская неделя, Нобелевская премия, Нобелевская премия 2019
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь