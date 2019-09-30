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Илон Маск: Мы единственные разумные живые существа

Комментариев: 2
Основатель Tesla высказался по поводу существования инопланетян.
Илон Маск считает, что инопланетян нет
Илон Маск считает, что инопланетян нет
EPA/UPG

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Миллиардер Илон Маск считает, что инопланетян не существует. Об этом он заявил во время презентации новой ракеты Starship.

Он пояснил, что, несмотря на вероятность существования жизни на других планетах, он не видел ни одного признака существования внеземных цивилизаций.

Насколько мы знаем, мы единственные разумные живые существа.

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9 сентября астрономы из Университета Рочестера (США) пришли к выводу, что в Млечном Пути может обитать множество инопланетных цивилизаций, которые осваивают галактику с медленной скоростью, в результате чего они еще не успели вступить в контакт с человечеством.

Одна из существенных проблем прогноза расселения инопланетных цивилизаций заключается в том, что предсказания основаны на поведении человека, что может быть неприменимо к другой жизни.

Напомним, ранее Илон Маск заявил, что искусственный интеллект отравит соцсети.

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Теги: Илон Маск, инопланетяне
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Комментариев (2)
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Huper!    30.09.2019, 11:54
Оценка:  0
Huper!
Илон, ты сам явно не из этого мира)
гость  (аноним)  30.09.2019, 11:53
Оценка:  0
гость
Ребята, какое переселение? Засрали планету Земля - можно лететь засерать другие? Обломайтесь!
Или мы отчистим, отмоем нашу Землю или сдохнем в говне, которым мы все засрали
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