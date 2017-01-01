Илон Маск: Искусственный интеллект отравит соцсети

Основатель Tesla считает, что искусственный интеллект разрушит социальные сети.

Илон Маск давно убежден, что развитие ИИ поставит людей на одну ступень с обезьянами. В ходе нового обсуждения в Twitter он подчеркнул, что последствия негативного воздействия все ощутят намного раньше: умные алгоритмы отравят соцсети.

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"Если продвинутый ИИ (круче ботов) еще не применяют для манипуляции соцсетями, то скоро это произойдет", - заявил он.

Как отмечает Business Insider, в этом случае Илон не объяснил, о «продвинутом ИИ» какого рода он говорит, как и о сути манипуляций.

Возможности для этого расширяются буквально каждый день: ИИ уже лучше человека распознает языки и генерирует неотличимые от настоящих тексты.

На примере самого Маска можно видеть, как это происходит уже сейчас с использованием вполне приземленных технологий. Боты часто пытаются выдать себя за основателя Tesla и SpaceX в диалогах с пользователями, замеченными среди читателей его аккаунта. В самом безобидном случае бот-аккаунт с аватаркой Маска предлагает посетить определенный сайт, получив за это «приз».

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Устав от скама, в июле прошлого года Илон добился от администрации Twitter блокировки всех аккаунтов, которые содержат «Elon Musk».

Еще один случай использования ботов в Twitter — огромные сети для накачки политических комментариев. Их часто связывают с Россией, а в США принято считать, что они повлияли на ход предвыборной кампании 2016 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск предрек гибель человечества от искусственного интеллекта.