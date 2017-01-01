Илон Маск показал обновленный космический корабль Starship Mk1

Starship Mk1 в версии для межпланетного полета получит 37 двигателей Raptor.

В ночь на воскресенье, 29 сентября, Илон Маск официально представил на взлетной площадке SpaceX в Техасе космический корабль Starship Mk1. Полтора часа топ-менеджер рассказывал о Starship Mk1 и его устройстве, а в конце пообещал вывести его на орбиту в течение шести месяцев. Так что если все пойдет по плану, то коммерческие полеты в 2021 году выглядят вполне реально.

Представляя новинку, Маск много говорил о покорении космоса. Вот, к примеру, два его высказывания:

Сознание — очень редкая и драгоценная вещь, и мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить свет сознания. Я думаю, что мы должны сделать все возможное, чтобы стать многопланетным видом и расширить сознание за пределы Земли, и мы должны сделать это сейчас.

Важнейшим прорывом, который необходим для того, чтобы мы стали космической цивилизацией, является космическое путешествие, подобное воздушному путешествию. Быстрая и используемая повторно ракета — это и есть святой Грааль космоса.

Starship Mk1 — это эволюция первого летательного аппарата Starhopper, который использовался для испытаний двигателей Raptor. По большому счету, миссия Starhopper завершена, но он все еще находится на полигоне SpaceX в Бока-Чика всего в двух километрах от Mk1.

Starhopper в три раза меньше, чем Starship Mk1 twitter.com/elonmusk

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Прототип звездолета Mk1, представленный Маском, — одна из двух совершенно одинаковых ракет, собираемых SpaceX (именно собираемых — даже во время презентации над Mk1 вовсю кипела работа).

Другая ракета, Mark 2, расположена на площадке SpaceX на мысе Канаверал, откуда компания выполняет большинство своих запусков. Маск сказал, что первый полет Mk 1 произойдет через один-два месяца. Он стартует из Техаса по суборбитальной траектории. Следующий шаг — первый полет на орбиту, он состоится в течение 6 месяцев. Ну а дальше — Луна и Марс.

В финальном виде Mk 1 будет оснащен 37 двигателями Raptor, которые обеспечивают вдвое большую тягу, чем двигатели на ракетах SpaceX Falcon 9. Орбитальная версия Mk1 будет оснащена шестью двигателями Raptor, но прототип Mark 1 совершит свои первые суборбитальные полеты всего лишь с тремя двигателями. На данный момент у SpaceX уже есть 12 таких двигателей.

Starship Mk1 ночью twitter.com/elonmusk

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Высота (или длина, смотря в каком положении находится Mk1) составляет почти 50 метров, масса с полной загрузкой топлива — 1400 тонн. Он сможет транспортировать до 100 человек в длительном полете и нести около 100 тонн полезного груза. В версии Starship Super Heavy он окажется мощнее и тяжелее ракеты NASA Saturn V, которая доставила астронавтов Аполлона на Луну. По словам Маска, Super Heavy обеспечит в два раза больше тяги, чем Saturn V. Как и другие ракеты SpaceX, Starship Mk1 сможет приземлиться на Землю после полета в космосе.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск похвастался успехами корабля Starship.