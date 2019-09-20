Китай опубликовал фото странной субстанции на обратной стороне Луны

Вещество может быть ударным стеклом, образовавшимся от падения метеорита.

Китайская программа по исследованию Луны опубликовала изображения, которые дают нам представление о таинственном материале, обнаруженном на противоположной стороне Луны.

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Yutu-2, лунный марсоход китайской миссии Change-4, привлек к себе внимание в прошлом месяце после того, как его команда инженеров заметила что-то необычное , двигаясь рядом с небольшим кратером. В информационной публикации 17 августа было объявлено о результатах, использовался термин «胶状 物» (jiao zhuang wu), который можно перевести как «гелеобразный». Это понятие вызвало широкий интерес и спекуляции среди лунных ученых.

Ученые теперь взглянули на этот любопытный материал благодаря публикации (на китайском языке), выпущенной на выходных Our Space через свой аккаунт в социальной сети WeChat. Наряду с новыми изображениями материала на Луне в сообщении подробно рассказывается о том, как команда Yutu-2 тщательно приблизилась к кратеру, чтобы проанализировать образец, несмотря на риски.

По мнению некоторых лунных ученых, зеленая, прямоугольная область и красный круг внутри, как полагают, связаны с полем зрения прибора видимого и ближнего инфракрасного спектрометра (VNIS), а не с самим объектом.

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VNIS - один из четырех инструментов на Yutu-2. Он обнаруживает свет, который рассеивается или отражается от материалов, чтобы зарегистрировать их химический состав. Поскольку VNIS имеет небольшое поле зрения, команде водителей необходимо было тщательно ориентироваться в Yutu-2, чтобы провести исследование, не попав в кратер.

После получения первых данных, которые VIRS собрала в кратере в июле, команда Yutu-2 сочла их неудовлетворительными из-за теней, поэтому члены команды предприняли второй подход и измерения в течение следующего лунного дня в августе. Согласно Our Space, были получены удовлетворительные данные - но результаты не были опубликованы.

Клайв Нил, лунный ученый из Университета Нотр-Дам, сказал, что, хотя изображение не слишком велико, оно все же может дать подсказки о природе материала.

Нил сказал, что материал, выделенный в центре кратера, напоминает образец ударного стекла, обнаруженного во время миссии Аполлона 17 в 1972 году. Образец 70019 был собран астронавтом Харрисоном Шмиттом, геологом, из свежего кратера диаметров 3 метра, подобный тому, к которому приближался Yutu-2.

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Нил описывает 70019 как сделанный из темной, связной микробрекчии - разбитых фрагментов минералов, сцементированных вместе - и черного блестящего стекла. «Я думаю, у нас есть пример то, что увидел Yutu-2», - сказал Нил.

Высокоскоростные удары по поверхности Луны расплавляют и перераспределяют породу по кратерам, которые они создают, и могут создавать стекловидные, магматические породы и кристаллические структуры.

Дэн Мориарти, научный сотрудник НАСА в Центре космических полетов им. Годдарда в Гринбелте, штат Мэриленд, согласен с тем, что сложно дать точную оценку химическому составу вещества, учитывая низкое качество изображения и цветную часть на изображении Yutu-2.

Мориарти сказал, что выделенный материал выглядит несколько ярче, чем окружающие материалы, хотя фактическую яркость трудно подтвердить по фотографиям. Если это так, контраст может быть из-за различного происхождения соответствующих материалов.

«Будет очень интересно посмотреть, что увидит спектрометр, и появятся ли изображения с более высоким разрешением», - отмечает Мориарти.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай хочет построить лунную базу в ближайшие 10 лет.