На Луне впервые проросло первое растение

Это произошло на борту китайской станции.

Одно из семян хлопка, доставленное на Луну китайской станцией Чанъэ-4, проросло в герметичном контейнере, став первым растением, выращенным в условиях лунной гравитации, сообщает Синьхуа.

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Семечко хлопка проросло внутри герметичного контейнера с питательной средой в рамках биологического эксперимента Lunar Micro Ecosystem. В контейнере помимо семян хлопка находятся семена картофеля, рапса и резуховидки Таля (Arabidopsis thaliana), яйца плодовой мухи и дрожжи, внутрь него способен проникать свет. Снимки ростка были получены при помощи микрокамеры, постоянно следящей за процессами, идущими в контейнере, который установлен внутри посадочной платформы. Целью эксперимента является создание замкнутой мини-биосферы в условиях лунной гравитации, увеличенной радиационной нагрузки и перепадов температуры.

Автоматическая станция Чанъэ-4 с луноходом была запущена к Луне 7 декабря ракетой Чанчжэн-3B/E с космодрома Сичан. В задачи миссии входит фотографирование поверхности спутника Земли, изучение состава грунта и проверка возможности ведения радиоастрономических наблюдений — предполагается, что в будущем на поверхности Луны можно будет установить радиотелескоп для наблюдений без помех с Земли. Станция совершила успешную посадку в кратер Карман 3 января 2019 года, став первым космическим аппаратом, совершившим мягкую посадку на обратной стороне Луны. Связь между посадочной платформой и Землей поддерживается при помощи спутника-ретранслятора Queqiao, находящегося на гало-орбите вокруг точки Лагранжа L2 системы Земля-Луна. Вскоре шестиколесный луноход Юйту-2 покинул станцию и отъехал от нее, а затем развернулся и сфотографировал станцию, в то время, когда она снимала панораму окружающей местности.

Напомним, ранее сообщалось, что у китайского ровера на обратной стороне Луны возникли трудности.

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