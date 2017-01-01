У китайского ровера на обратной стороне Луны возникли трудности

Неровный ландшафт повлияет на продвижение ровера.

Второй по счету китайский лунный ровер Юйту-2 (Нефритовый заяц-2), который является первым луноходом, когда-либо в истории человечества исследующим обратную сторону Луны, столкнется со значительными трудностями, обусловленными неровностями окружающей его местности, сообщили китайские эксперты в минувший понедельник.

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Зонд Чанъэ-4, включающий стационарный посадочный аппарат и ровер, совершил посадку в кратере Фон Карман, находящемся на территории Бассейна Южный полюс-Эйткен, на дальней стороне Луны, 3 января этого года, а ровер выехал из отсека посадочного аппарата на поверхность Луны в ту же ночь.



“По снимкам, присланным нам аппаратом «Чанъэ-4», мы можем видеть, что область поверхности Луны вокруг места посадки зонда испещрена кратерами различных размеров, поэтому движение ровера в этой области будет затруднено“, - сказал Сан Зечжоу (Sun Zezhou), главный конструктор зонда Чанъэ-4, выступая на пресс-конференции в понедельник.



“Мы постараемся найти относительно безопасные зоны и составить рациональный маршрут для ровера, базируясь на полученных им снимкам“, - сказал Сан.

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Этот ровер имеет возможность объезжать некоторые препятствия. Если перед ровером возникает препятствие, он может самостоятельно принять решение остановиться и составить другой маршрут. Он также может взбираться на некоторые склоны и камни. "Пока что мы не обнаружили в окружающей нас области поверхности Луны таких препятствий, с которыми мы не могли бы справиться", - сказал Сан.



Луна вращается вокруг собственной оси примерно с такой же скоростью, с какой она движется вокруг Земли, поэтому она все время обращена к нам одной и той же стороной, в то время как другая сторона Луны, называемая дальней, или обратной стороной, остается недоступной для наблюдений с Земли. Обратную сторону Луны впервые наблюдала советская научная станция “Луна-3“ еще 7 октября 1959 г., однако с тех пор на поверхность обратной стороны естественного спутника нашей планеты не предпринималось ни одной вездеходной миссии.

Напомним, ранее Китай показал посадку модуля на обратную сторону Луны.

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