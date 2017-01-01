Китай запускает лунную миссию

7 декабря стартует ракета на Луну.

Сегодня, приблизительно в 20:30 по Киеву, состоится пуск ракеты SZ-3B (Великий поход-3B) с космическим аппаратом Чанъэ-4, который впервые в истории космонавтики должен выполнить мягкую посадку на дальней стороне Луны. Посадочный аппарат Чанъэ-4 с маленьким луноходом является дублером Чанъэ-3, который приземлился на Луну 6 декабря 2013 года и стал первой посадочной лунной миссией для Китая.

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Благодаря действию приливных сил, Луна всегда повернута к Земле одной стороной. Советские и американские автоматические станции, а также американские пилотируемые экспедиции высаживались на видимой стороне Луны, поскольку оттуда возможна прямая связь с Землей. После того, как аппарат Чанъэ-3 успешно сел на Луну, его дублер стал не нужен, и для него была придумана более амбициозная цель, которая одновременно должна утвердить первенство Китая в одном из аспектов изучения Луны. Чанъэ-4 должен совершить посадку на дальней стороне спутника Земли. И для этого, разумеется, ему потребуется спутник-ретранслятор, который будет передавать сигнал на Землю.

Спутник-передатчик Цюэцяо (Queqiao) был запущен 21 мая 2018 года. Помимо 4,2-метровой антенны на орбитальном модуле находится научный инструмент – разработанный в Нидерландах низкочастотный экспериментальный радиотелескоп NCLE. Его задача – попробовать зафиксировать радиосигналы с того раннего «темного» этапа развития Вселенной, когда в ней еще не появились первые звезды. Радиоастрономия на частотах ниже 30 МГц эффективна только за пределами ионосферы Земли, и поэтому находящийся за Луной спутник предоставляет отличную возможность для такого эксперимента. Кроме этого, NCLE попробует измерить излучение Солнца и Юпитера и изучить фоновое излучение нашей галактики.

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Посадочный аппарат Чанъэ-4 был модифицирован по сравнению со своим близнецом Чанъэ-3. Во-первых, система связи была переделана для передачи сигнала через спутник-ретранслятор. Во-вторых, изменения коснулись полезной нагрузки. На станции появился нидерландский низкочастотный спектрометр LFS, аналогичный инструменту NCLE на спутнике-ретрансляторе, и немецкий прибор LND (Дозиметр и детектор нейтронов для лунного посадочного аппарата). Как и оригинальный Чанъэ-3, новый аппарат будет оборудован посадочной камерой (LCAM). К ней добавится панорамная камера TCAM. Еще одна камера для съемки поверхности (PCAM) стоит на малом луноходе. Также луноход снабжен радаром для изучения верхних слоев поверхности Луны. Новые инструменты на нем – спектрометр VINS, который работает в видимом и ближне-инфракрасном диапазоне, и малый анализатор нейтральных частиц ASAN, разработанный в Швеции. Чтобы установить эти приборы, с лунохода пришлось снять руку-манипулятор и химический анализатор.

Наконец, на Чанъэ-4 планируется провести биосферный эксперимент, подготовленный китайскими университетами. Ученые будут следить за развитием картофеля и семян резуховидки в трехлитровой камере.

Район посадки находится внутри бассейна Южный полюс – Эйткен, который по своему происхождению является ударным кратером диаметром около 2,5 тысяч км. Точное место публично не было объявлено, но согласно кадрам из видео-презентации миссии, оно находится в координатах 48.5° S – 51.5° S, 144° W - 162° W.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль хочет запустить посадочный модуль на Луну.

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