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Китайский луноход обнаружил странное вещество на обратной стороне Луны

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Гель с таинственным блеском хотят изучить подробнее.
Кратер, где обнаружили вещество
Кратер, где обнаружили вещество
China National Space Administration

Китайский луноход Yutu-2 обнаружил странную загадку на обратной стороне Луны. На дне небольшого ударного кратера луноход обнаружил блестящее неизвестное вещество, которое китайское космическое агентство назвало «гелем с таинственным блеском».

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Хотя китайские ученые еще не раскрыли, что это может быть, одна из версий, заключается в том, что материал представляет собой стекло, которое образовалось в результате удара метеорита.

28 июля — через три дня после начала двухнедельного лунного дня — научная группа Yutu-2 в Пекинском центре аэрокосмического управления готовилась отключить луноход для «полуденного сна», процесса, который предотвращает механизмы от перегрева.

Но член команды Юй Тяньи заметил что-то необычное в кратере, просматривая панораму, снятую Юту-2. Таким образом, исследователи держали луноход немного дольше, снимая кратер для лучшего обзора.

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Там они нашли блестящее вещество. Этот материал отличался от окружающего реголита по форме, цвету и текстуре. (К сожалению, фотографии пока не опубликованы, но вы можете увидеть сам кратер)

Луноход исследовал кратер с помощью своего инфракрасного спектрометра (VNIS), который анализирует свет, отражающийся от поверхностей, чтобы определить их химический состав.

У нас до сих пор нет результатов этого анализа, но поверхность Луны довольно сухая, поэтому вполне возможно, что материал является скорее затвердевшим расплавленным веществом.

Напомним, ранее сообщалось, что у китайского ровера на обратной стороне Луны возникли трудности.

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Теги: Китай, Луна
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