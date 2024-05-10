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Мультяшки, Джокер и Бетмен: выйдет игра MultiVersus с озвучкой от "Люка Скайуокера"

В игре будет кросплей и кроспрогрессия.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Мультяшки, Джокер и Бетмен: выйдет игра MultiVersus с озвучкой от "Люка Скайуокера"
MultiVersus / Steam

28 мая состоится релиз бесплатного файтинга MultiVersus. В его основе – персонажи Warner Bros. К примеру, мы с вами сможем увидеть Тома и Джери, Скуби-Ду. А еще Бетмена. Но в последнем случае, куда же без Джокера?

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Его озвучил Марк Хэмилл, известный миру как Люк Скайуокер из "Звездных войн". Можно будет поиграть на ПК, PlayStation 4/5, Xbox One и Xbox Series.

Полный трейлер всей игры ниже. 

Напомним, ранее мы писали о том, что о S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля покажут фильм.

 

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