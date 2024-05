Мультяшки, Джокер и Бетмен: выйдет игра MultiVersus с озвучкой от "Люка Скайуокера"

28 мая состоится релиз бесплатного файтинга MultiVersus. В его основе – персонажи Warner Bros. К примеру, мы с вами сможем увидеть Тома и Джери, Скуби-Ду. А еще Бетмена. Но в последнем случае, куда же без Джокера?

Его озвучил Марк Хэмилл, известный миру как Люк Скайуокер из "Звездных войн". Можно будет поиграть на ПК, PlayStation 4/5, Xbox One и Xbox Series.

He's been waiting in the shadows for far too long. #MultiVersus pic.twitter.com/Rak7hX3lbJ