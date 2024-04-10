Мастер телекинеза: в Mortal Kombat 1 добавят Ермака

В мае в игре появится Мавадо.

| Автор: Соколенко Виктория

В Mortal Kombat 1 возвращают культового Ермака в качестве DLC-персонажа. Это произойдет с 16 апреля.

Читайте также: Игра вашей мечты: появились трейлеры симулятора выживания Duckside

В трейлере разработчики показали классику приемов Ермка – телекинез, телепортация, левитация. Плюсом пошли механики боев в воздухе. Доступ к персонажу первыми получат владельцы премиум-издания игры. Все остальные – только с 23 апреля.

Напомним, ранее мы публиковали ТОП-10 игр, которые будете проходить дольше всего.

Читайте также: Капитан Америка и Черная пантера против Гидры: вышел трейлер Marvel 1943: Rise of Hydra

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.