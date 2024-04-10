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Мастер телекинеза: в Mortal Kombat 1 добавят Ермака
В мае в игре появится Мавадо.
В Mortal Kombat 1 возвращают культового Ермака в качестве DLC-персонажа. Это произойдет с 16 апреля.
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В трейлере разработчики показали классику приемов Ермка – телекинез, телепортация, левитация. Плюсом пошли механики боев в воздухе. Доступ к персонажу первыми получат владельцы премиум-издания игры. Все остальные – только с 23 апреля.
Напомним, ранее мы публиковали ТОП-10 игр, которые будете проходить дольше всего.
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