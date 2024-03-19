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Стоит попробовать: какие проекты чаще получали звание "Игра года"
В DualShockers благодаря агрегатору GOTYPicks определили, какие проекты чаще всего получали звание "Игра года". Результат – подборка из 10 пунктов.
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Лидер - Elden Ring. Она в 2022 году получила 429 наград. Elden Ring предложила эпическое путешествие, которое можно сравнить с "Властелином колец".
The Last of Us Part II, о новых приключениях Элли и Джоэла, имеет 326 наград. Тут моменты тепла и любви смешаны с давящей атмосферой и жестокостью.
Замыкающий в тройке - Ведьмак 3: Дикая Охота. Его признали лучшим 281 раз в 2015 году. Мечта любого поклонника ролевого мира.
Другие игры и их достижения:
- Baldur’s Gate 3 - 280
- God Of War 2018 - 264
- The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild - 262
- The Last Of Us - 257
- The Elder Scrolls 5: Skyrim - 229
- Uncharted 4: A Thief’s End - 190
- Red Dead Redemption 2 - 178
Напомним, ранее мы писали о том, что каталог Xbox Game Pass пополнят 5 игр.
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