Стоит попробовать: какие проекты чаще получали звание "Игра года"

Сотня или несколько сотен наград в год – легкость для топовых студий-разработчиков.

В DualShockers благодаря агрегатору GOTYPicks определили, какие проекты чаще всего получали звание "Игра года". Результат – подборка из 10 пунктов.

Лидер - Elden Ring. Она в 2022 году получила 429 наград. Elden Ring предложила эпическое путешествие, которое можно сравнить с "Властелином колец".

The Last of Us Part II, о новых приключениях Элли и Джоэла, имеет 326 наград. Тут моменты тепла и любви смешаны с давящей атмосферой и жестокостью.

Замыкающий в тройке - Ведьмак 3: Дикая Охота. Его признали лучшим 281 раз в 2015 году. Мечта любого поклонника ролевого мира.

Другие игры и их достижения:

Baldur’s Gate 3 - 280

God Of War 2018 - 264

The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild - 262

The Last Of Us - 257

The Elder Scrolls 5: Skyrim - 229

Uncharted 4: A Thief’s End - 190

Red Dead Redemption 2 - 178

