Sony запустила отдельный раздел с играми PlayStation для ПК

Те, у кого нет приставок, могут поиграть в желаемое на компьютере.

| Автор: Соколенко Виктория

Sony собрала в отдельный раздел на своем официальном сайте игры PlayStation, которые также запускаются на персональных компьютерах. Об этом сообщает itc.ua.

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Проекты на ПК – одна из стратегий компании по наращиванию пользовательской базы. Японцы на этом неплохо зарабатывают. По информации главы PS Джима Райана, на играх не для консолей ожидается доход в размере 300 млн долларов.

Кроме уже вышедших игр, ресурс содержит вкладку с будущими релизами. Пока что в разделе 3 анонса – 2 по вселенной Marvel, еще один - UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl появится новый монстр.

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