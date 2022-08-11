В S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl появится новый монстр

Новая часть легендарной игры должна по-настоящему удивить игроков.

| Автор: Соколенко Виктория

Ранее выход игры был перенесен на 2023 год / EPA/UPG

Украинская студия GSC Game World в своем Twitter выложила фото нового возможного мутанта в игре S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl.

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Пользователям представили Баюна. Это зверь из семейства кошачьих, главная черта которого – скрытность и проворство. У него острые когти и клыки, а на туловище почти не осталось шерсти.

Баюн - фото GSC Game World

"Очень скрытный и ловкий мутант. В течение многих лет истории о нем считались просто баснями. Баюн получил свое название от горловых мешков, которые позволяют зверю имитировать все виды звуков, включая человеческую речь", — говорится в описании мутанта.

Справка bigmir.net

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl - новая глава всемирно известной франшизы. Она будет сочетать в себе элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

Для нее используют весь потенциал движка Unreal Engine 5 и технологии фотограмметрии для создания максимально реалистичной и впечатляющей графики. А усовершенствованная система искусственного интеллекта бросает серьезный вызов даже опытным сталкерам, мотивируя искать уникальные боевые тактики. Технология симуляции жизни A-Life 2.0 позволяет почувствовать себя частью целостной экосистемы, где многие действия игрока могут привести к неожиданным и глобальным последствиям.

Игра должна была выйти в этом году, но релиз перенесли на 2023-ий.

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