По мотивам игры Cyberpunk 2077 покажут аниме
Netflix и CD CD Projekt Red наконец-то обнародовали трейлер совместного аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners, основывающейся на популярной игре.
Читайте также: Названы лучшие игры и приложения 2022 года
История будет включать 10 серий. Сюжет завязан на парне с улицы, который стал наемником. За локацию взят город будущего Найт-Сити, одержимый технологиями и модификациями тела. Выход в ефир запланирован на сентябрь текущего года.
Читайте также: Игра Resident Evil 4 получит ремейк
Многим пользователям понравился Cyberpunk 2077. Поэтому, они ожидают, что в аниме столько же души, сколько и в игре. Тизер собрал почти полмиллиона просмотров.
Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что появился трейлер Call of Duty: Modern Warfare II.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.