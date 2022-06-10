По мотивам игры Cyberpunk 2077 покажут аниме

Проект разрабатывали еще с 2018 года. Первые упоминания о нем датированы 2020-ым.

Люди на мероприятии Tokyo Game Show / EPA/UPG

Netflix и CD CD Projekt Red наконец-то обнародовали трейлер совместного аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners, основывающейся на популярной игре.

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История будет включать 10 серий. Сюжет завязан на парне с улицы, который стал наемником. За локацию взят город будущего Найт-Сити, одержимый технологиями и модификациями тела. Выход в ефир запланирован на сентябрь текущего года.

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Многим пользователям понравился Cyberpunk 2077. Поэтому, они ожидают, что в аниме столько же души, сколько и в игре. Тизер собрал почти полмиллиона просмотров.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что появился трейлер Call of Duty: Modern Warfare II.

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