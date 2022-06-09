Появился трейлер игры Call of Duty: Modern Warfare II

Подробностей о шутере мало.

В сети представили дебютный трейлер Call of Duty: Modern Warfare II. Ролик представляет нарезку всех зрелищных постановочных моментов.

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На видео показаны высадка с вертолета, поездка на катерах, штурм особняка и бродилки с прибором ночного видения. Пользователи успели заметить, что иногда проглядываются слабая графика и старые анимации. На кадрах присутствуют известные персонажи и несколько раз промелькнул любимец публики Гоуст.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare II намечен на 28 октября этого года.

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Напомним, ранее мы продемонстрировали видео с Assassin's Creed на движке UE5.

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