GSC Game World вернулась к разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 - СМИ

Предолжение трилогии игр по событиям на ЧАЭС получило название S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

В 2022 году исполняется 36 лет с момента катастрофы на ЧАЭС / EPA/UPG

С началом полномасштабного вторжения России в Украину студия GSC Game World приостановила работу над S.T.A.L.K.E.R. 2. Теперь же, после переезда команды в Чехию, создание игры продолжается, пишет НВ.

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В сети появился скриншот с Discord-группы S.T.A.L.K.E.R. 2. На нем видно вопрос фаната о разработке Heart of Chornobyl и ответ сотрудника GSC Game World .

"Она (разработка – прим. ред.) продолжается", - сказано в сообщении.

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Стоит отметить, что официальных сообщений от студии пока нет.

Напомним, ранее bigmir.net публиковал большой обзор серии игр S.T.A.L.K.E.R. к годовщине трагедии на Чернобыльской атомной станции.

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