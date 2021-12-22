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Праздничная раздача Epic Games: Игру Second Extinction отдают бесплатно

До 18:00 22 декабря игру можно получить со скидкой 100%.
 |  Автор: Максим Григорьев
Праздничная раздача Epic Games: Игру Second Extinction отдают бесплатно
Игра про динозавров доступна бесплатно / Epic Games

В магазине Epic Games началась новая ежедневная предновогодняя раздача, и до вечера 22 декабря бесплатно можно забрать шутер Second Extinction.

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Это игра в раннем доступе и без скидки она стоит 329 грн. 

"Большая карта. Огромные динозавры. Мощные пушки. Совладайте с постоянно растущей угрозой вместе с друзьями в онлайн-шутере Second Extinction", - говорится в описании игры.

Этот онлайн-шутер позволяет пригласить до двух друзей, чтобы вместе уничтожать полчища мутировавших динозавров. Игра находится в раннем доступе, что означает, что игра может содержать ошибки. Цель раннего доступа проста: взаимодействовать с сообществом, чтобы выпустить наилучшую игру из возможных. Уже с первого дня вас ждет приличное количество контента: 6 героев, 12 видов оружия (с 5 уровнями улучшений для каждого из них) и 6 заданий, а также особые побочные задания в нескольких регионах на большой карте.

Напомним, днем ранее бесплатно отдавали игру Loop Hero.

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