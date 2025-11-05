Сооснователь Rockstar раскрыл, почему действие всех игр серии GTA ограничено территорией США

По словам Хаузера, идея создания глобальной, "международной" GTA никогда серьезно не обсуждалась.

| Автор: Соколенко Виктория

Сооснователь Rockstar Games Ден Хаузер рассказал, почему Grand Theft Auto на протяжении почти трех десятилетий остается исключительно "американской" серией и не переносит действие за пределы США.

В беседе с Лексом Фридманом Хаузер пояснил, что сама атмосфера и тональность GTA неразрывно связаны с культурным кодом Америки, поэтому события игры органично воспринимаются только в ее городах:

"Есть причина, почему мы снова и снова возвращаемся в Майами, Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Эти места воплощают сочетание блеска и мрачной изнанки, которое идеально подходит для сатирического взгляда на жизнь в США".

Он напомнил, что единственным исключением стал аддон GTA: London 1969 — своеобразный эксперимент, который воспринимался скорее как забавное ответвление, чем направление для развития серии.

Разработчик подчеркнул, что и характер персонажей глубоко укоренен в американской культуре:

"В ДНК GTA слишком много "американщины" — оружие, абсурд, эксцентричные герои и специфическое чувство юмора. Все это естественно работает только в американской среде".

Хаузер также добавил, что в основе серии лежит сатира на поп-культуру и массовое безумие, свойственные именно Соединенным Штатам. По его словам, гипертрофированные медиа, культ насилия и показного абсурда — идеальная почва для вселенной Grand Theft Auto.

Напомним, ранее мы писали о том, что GTA 6 вполне оправдает цену в 100 долларов.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.