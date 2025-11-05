- Горячие темы:
Сооснователь Rockstar раскрыл, почему действие всех игр серии GTA ограничено территорией США
Сооснователь Rockstar Games Ден Хаузер рассказал, почему Grand Theft Auto на протяжении почти трех десятилетий остается исключительно "американской" серией и не переносит действие за пределы США.
В беседе с Лексом Фридманом Хаузер пояснил, что сама атмосфера и тональность GTA неразрывно связаны с культурным кодом Америки, поэтому события игры органично воспринимаются только в ее городах:
"Есть причина, почему мы снова и снова возвращаемся в Майами, Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Эти места воплощают сочетание блеска и мрачной изнанки, которое идеально подходит для сатирического взгляда на жизнь в США".
Он напомнил, что единственным исключением стал аддон GTA: London 1969 — своеобразный эксперимент, который воспринимался скорее как забавное ответвление, чем направление для развития серии.
Разработчик подчеркнул, что и характер персонажей глубоко укоренен в американской культуре:
"В ДНК GTA слишком много "американщины" — оружие, абсурд, эксцентричные герои и специфическое чувство юмора. Все это естественно работает только в американской среде".
Хаузер также добавил, что в основе серии лежит сатира на поп-культуру и массовое безумие, свойственные именно Соединенным Штатам. По его словам, гипертрофированные медиа, культ насилия и показного абсурда — идеальная почва для вселенной Grand Theft Auto.
