Ютубер назвал 5 крутых смартфонов на любые деньги

Это может оказаться полезным для вас, особенно если вы не следите за рынком смартфонов и планируете выбрать новое устройство.

| Автор: Соколенко Виктория

Техноблогер SuperSaf, владеющий YouTube-каналом с 2 млн подписчиков, подвел промежуточные итоги 2024 года, выделив 5 лучших смартфонов на данный момент. Он не стал расставлять устройства по местам, а представил их в случайном порядке, охватывая как флагманские модели, так и бюджетные варианты.

Читайте также: Аналог легенды Nokia Lumia 920: мир увидит смартфон Skyline

Samsung Galaxy S24 Ultra: это флагманский смартфон, который предлагает все необходимое для быстрой и комфортной работы. Он обладает высококачественным дисплеем, одной из лучших камер на рынке, процессором Snapdragon 8 Gen 3 и функциями искусственного интеллекта. Будет получать обновления программного обеспечения до 2031 года.

OnePlus 12: еще один флагманский смартфон, релиз которого был замечен не так ярко, как премьера Galaxy S24 Ultra. Несмотря на то, что гаджет пока не обладает самыми последними функциями искусственного интеллекта, он все равно предлагает передовой чипсет, высококлассную камеру и яркий дисплей.

Honor Magic 6 Pro: это творение китайского производителя с выдающейся камерой и мощным аппаратным обеспечением. Одним из его замечательных особенностей является самая высокая в данном сегменте частота обновления экрана с динамическим регулированием яркости. Фишка дает безопасность для глаз.

Nothing Phone (2a): привлекает внимание своим уникальным дизайном и инновационными подходами, а также быстрой и плавной работой с операционной системой Android. Представляет собой прекрасный вариант выбора, однако скорее для повседневного использования, а не для игр.

Poco F6: отличный для тех, у кого ограничен бюджет. По многим параметрам превосходит даже последние модели iPhone. Его решили наделить AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 2400 нит. В комплекте идет быстрая зарядка мощностью 90 Вт.

Напомним, ранее мы писали о том, что выпущен смартфон Xiaomi 14 Civi с крутыми камерами.

Читайте также: Ищите свой: огромный список смартфонов, которые получат Android 15

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.