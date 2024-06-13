Самый красивый на рынке: выпущен смартфон Xiaomi 14 Civi с крутыми камерами

Серия смартфонов Xiaomi Civi отличается от типичных моделей компании своим особым акцентом на дизайне.

| Автор: Соколенко Виктория

Международные продажи Xiaomi 14 Civi официально стартовали. Этот устройство доступно в трех различных цветах: Shadow Black, Cruise Blue и Matcha Green. Особенно выделяется зеленая версия, которая привлекает внимание своим дизайном: задняя панель изготовлена из искусственной кожи, что делает ее более устойчивой к повреждениям.

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Смартфон оснащен процессором Snapdragon 8s Gen 3, который предлагает высокую производительность для запуска самых современных игр. Дисплей Xiaomi 14 Civi является относительно компактным, имеет размер 6,55 дюймов и использует технологию AMOLED с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Аккумулятор емкостью 4700 мАч оснащен функцией быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Фото - Xiaomi

Xiaomi 14 Civi представляет собой первый смартфон компании, не являющийся флагманским, но оснащенный камерой Leica. Устройство примечательно тремя камерами разрешением 50+50+12 Мп, а в качестве основного сенсора используется Light Fusion 800. Фронтальная камера оборудована двумя датчиками на 32 Мп.

Покупателям будет предложено две версии устройства: 8/256 Гб за 515 долл (20744 грн), а другая – 12/512 Гб за 575 долл (23161 грн).

Напомним, ранее мы писали о том, что Xiaomi 15 Pro выйдет с внушительной камерой.

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