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Самый красивый на рынке: выпущен смартфон Xiaomi 14 Civi с крутыми камерами
Международные продажи Xiaomi 14 Civi официально стартовали. Этот устройство доступно в трех различных цветах: Shadow Black, Cruise Blue и Matcha Green. Особенно выделяется зеленая версия, которая привлекает внимание своим дизайном: задняя панель изготовлена из искусственной кожи, что делает ее более устойчивой к повреждениям.
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Смартфон оснащен процессором Snapdragon 8s Gen 3, который предлагает высокую производительность для запуска самых современных игр. Дисплей Xiaomi 14 Civi является относительно компактным, имеет размер 6,55 дюймов и использует технологию AMOLED с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Аккумулятор емкостью 4700 мАч оснащен функцией быстрой зарядки мощностью 67 Вт.
Xiaomi 14 Civi представляет собой первый смартфон компании, не являющийся флагманским, но оснащенный камерой Leica. Устройство примечательно тремя камерами разрешением 50+50+12 Мп, а в качестве основного сенсора используется Light Fusion 800. Фронтальная камера оборудована двумя датчиками на 32 Мп.
Покупателям будет предложено две версии устройства: 8/256 Гб за 515 долл (20744 грн), а другая – 12/512 Гб за 575 долл (23161 грн).
Напомним, ранее мы писали о том, что Xiaomi 15 Pro выйдет с внушительной камерой.
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