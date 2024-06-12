Аналог легенды Nokia Lumia 920: мир увидит смартфон Skyline

Продажи "ремейка" хотят начать в июле.

| Автор: Соколенко Виктория

HMD Global, удерживающая права на бренд Nokia до 2025 года, готовится представить новый смартфон с названием Skyline. Устройство будет иметь дизайн, напоминающий легендарный аппарат Nokia Lumia 920.

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Skyline займет место среди передовых гаджетов от HMD Global, а его стоимость, предположительно, составит 500 евро. Этот смартфон будет доступен в ярком желтом корпусе. Девайс оснащен 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной. Сможет поддерживать две SIM-карты.

В числе главных характеристик - современный OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 7s Gen 2, его оснастят аккумулятором емкостью 4900 мАч. На задней панели расположится тройная камера, включающая основной сенсор на 108 Мп, сверхширокоугольный объектив и датчик для макросъемки или определения глубины.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Nokia впервые сделали звонок с пространственным 3D-аудио.

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