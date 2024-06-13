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Складной iPhone получит необычный дизайн - СМИ
На данный момент Apple остается единственным крупным игроком в индустрии технологий, который не представил на рынке складной смартфон. Судя по всему, компания планирует внести значительный вклад в этот сегмент, поэтому она внимательно подходит к разработке и выпуску.
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Известно, что многие складные смартфоны имеют дизайн, который складывается внутрь, как, например, Samsung Galaxy Z Fold 5. Однако Apple планирует использовать другой подход при создании iPhone Fold. Предполагается, что устройство будет оснащено 7,9-дюймовым OLED-дисплеем и будет складываться наружу, а не внутрь, что сделает его похожим на Huawei Mate Xs.
Huawei первой выпустила складной телефон с инновационным дизайном дисплея. Однако позже они изменили его на форм-фактор "книжки" с двумя частями – одним снаружи и другим внутри. Это, вероятно, было сделано из-за опасений относительно долговечности экрана, так как внешний оставался незащищенным сложенным.
Напомним, ранее мы писали о том, что Apple официально представила iOS 18.
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