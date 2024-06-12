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Samsung выпустит кучу новинок: что мы получим

Фанатам бренда будет из чего выбрать себе обновку.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Samsung выпустит кучу новинок: что мы получим
Иллюстративное изображение / Getty Images

10 июля намечается традиционное летнее мероприятие Galaxy Unpacked 2024 от компании Samsung. Ресурс Wccftech собрал всю имеющуюся информацию о предстоящих новинках.

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Если эти данные подтвердятся, Samsung не собирается ограничиваться только складными смартфонами. Техногигант готовит к выпуску целый спектр новинок, включая умные часы различных уровней, от бюджетных SE до премиальных Ultra. Прогнозируется, что они станут серьезным конкурентом для Apple Watch Ultra.

Что стоит ждать:

  • Galaxy Fold 6
  • Galaxy  Flip 6
  • Galaxy Watch7 Ultra
  • Galaxy Watch7
  • Galaxy Watch FE
  • Galaxy Buds3 Pro
  • Galaxy Buds3
  • Galaxy Ring

Напомним, ранее мы писали о том, что Samsung раскрыла цену и возможности Galaxy Ring. 

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