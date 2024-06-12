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Samsung выпустит кучу новинок: что мы получим
10 июля намечается традиционное летнее мероприятие Galaxy Unpacked 2024 от компании Samsung. Ресурс Wccftech собрал всю имеющуюся информацию о предстоящих новинках.
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Если эти данные подтвердятся, Samsung не собирается ограничиваться только складными смартфонами. Техногигант готовит к выпуску целый спектр новинок, включая умные часы различных уровней, от бюджетных SE до премиальных Ultra. Прогнозируется, что они станут серьезным конкурентом для Apple Watch Ultra.
Что стоит ждать:
- Galaxy Fold 6
- Galaxy Flip 6
- Galaxy Watch7 Ultra
- Galaxy Watch7
- Galaxy Watch FE
- Galaxy Buds3 Pro
- Galaxy Buds3
- Galaxy Ring
Напомним, ранее мы писали о том, что Samsung раскрыла цену и возможности Galaxy Ring.
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