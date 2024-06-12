Samsung выпустит кучу новинок: что мы получим

Фанатам бренда будет из чего выбрать себе обновку.

| Автор: Соколенко Виктория

10 июля намечается традиционное летнее мероприятие Galaxy Unpacked 2024 от компании Samsung. Ресурс Wccftech собрал всю имеющуюся информацию о предстоящих новинках.

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Если эти данные подтвердятся, Samsung не собирается ограничиваться только складными смартфонами. Техногигант готовит к выпуску целый спектр новинок, включая умные часы различных уровней, от бюджетных SE до премиальных Ultra. Прогнозируется, что они станут серьезным конкурентом для Apple Watch Ultra.

Что стоит ждать:

Galaxy Fold 6

Galaxy Flip 6

Galaxy Watch7 Ultra

Galaxy Watch7

Galaxy Watch FE

Galaxy Buds3 Pro

Galaxy Buds3

Galaxy Ring

Напомним, ранее мы писали о том, что Samsung раскрыла цену и возможности Galaxy Ring.

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