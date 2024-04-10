Выпущен самый дешевый складной смартфон - Nubia Flip 5G

Цветовая доступность новинки - Caramel, Milk Tea, Taro.

| Автор: Соколенко Виктория

Бренд ZTE огласил дату старта продаж и цену своего смартфона Nubia Flip 5G. Он складной по форм-фактору.

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Телефон доступен в варианте 8/256 Гб за 415 долл (16167 грн) , 12/256 Гб за 456 долл (17764 грн) и 12/512 Гб за 511 долл (19907 грн). В целом, смартфон является самым дешевым на рынке на текущий момент.

Nubia Flip 5G / nubia.com

У смартфона основной дисплей на 6,9 дюймов с AMOLED-матрицей. Разрешение составляет 2790×1188р. У дополнительного круглого дисплея – 1,43 диагональ. Гаджет работает под управлением Snapdragon 7 Gen 1. Основная камера идет двойная, 50 + 2 Мп. Фронталка рассчитывается на 16 Мп.

Напомним, ранее мы писали о том, что вышел элитный смартфон-раскладушка Vertu Ironflip.

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