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Всего до 280 тыс грн: вышел элитный смартфон-раскладушка Vertu Ironflip
Британский производитель премиум-телефонов Vertu представил смартфон-раскладушку Ironflip. У него целых 11 версий. Их стоимость варьируется от 4500 до 7200 долл (175118 – 280188 грн). Об этом сообщается на официальном сайте.
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За основу был взят анонсированный раньше Nubia Flip. Если в нем стоял Snapdragon 7 Gen 1, то в переделке - Snapdragon 8 Gen 2. Емкость аккумулятора составляет 4310 мАч. Есть быстрая зарядка на 65 Вт.
Для украшения корпуса использовались карбон, керамика, крокодилья и телячья кожа. Внешний экран и камеры защищает сапфировое стекло. Сканер отпечатков пальцев расположен сбоку. Внутренний экран получил размер в 6,9 дюймов, а внешний – 1,43 дюйма. Основная камера рассчитана на 50 + 2 Мп, фронтальная на 16 Мп.
Напомним, ранее мы писали о том, что вышел смартфон Motorola Edge 50 Pro. Он первым в мире получил сертификацию Pantone.
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