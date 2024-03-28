Microsoft требует добавить новую клавишу для ИИ-компьютеров

Техногигант называет Copilot искусственным интеллектом для любых задач.

| Автор: Соколенко Виктория

Microsoft и Intel имеют определенные нестыковки в определении характеристик персональных компьютеров, которые способны работать системами искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Verge.

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В Intel говорят, что ноутбуки на базе новых процессоров поддерживают работу Microsoft Copilot, но могут не иметь специальной кнопки вызова ассистента. В Microsoft упорно видят кнопку под Copilot в качестве обязательного условия для ИИ-компьютера. Несмотря на все, Intel продолжает расширять личную программу поддержки разработчиков ПО для интеграции функций ускорения искусственного интеллекта в своих решениях.

Qualcomm и AMD тоже не отстают. Они активно продвигают свои процессоры для ПК с ИИ, работают над адаптацией архитектур Arm и сертификацией под требования Microsoft.

Напомним, ранее мы писали о том, что Microsoft выпустила планшет и ноутбук с кнопкой для Copilot.

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