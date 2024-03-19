За Microsoft Office нужно будет платить всего 1 раз

Пакетом можно будет пользоваться на Windows 10, Windows 11 и macOS.

| Автор: Соколенко Виктория

В Microsoft рассматривают вариант одноразового взятия оплаты за Office 2024 LTSC 2024 (Long-Term Servicing Channel). Версия ориентирована не только на бизнес, но и на отдельных пользователей.

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Пакет будет иметь поддержку в течение 5 лет. Первые пользователи получат Office 2024 уже в следующем месяце. Общий доступ откроют к нему позже в текущем году.

Дополнительные особенности:

Новые возможности создания встреч, улучшенный поиск в Outlook. Еще – новые функции в Excel. Речь о динамических диаграммах и массивах.

Microsoft Publisher не будет. Microsoft Teams загружается отдельно.

Не будут предлагаться облачные возможности Microsoft 365.

Стоимость пакета станет выше на 10%, в сравнении с прошлыми выпусками. Для отдельных пользователей версию обещают не приумножать в цене.

Напомним, ранее мы писали о том, что Microsoft разрабатывает опцию печати без рук.

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