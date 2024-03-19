- Горячие темы:
- Все для фронта - все про оружие и технику
За Microsoft Office нужно будет платить всего 1 раз
В Microsoft рассматривают вариант одноразового взятия оплаты за Office 2024 LTSC 2024 (Long-Term Servicing Channel). Версия ориентирована не только на бизнес, но и на отдельных пользователей.
Читайте также: Ищите свой в новом списке: какие процессоры поддерживают Windows 11
Пакет будет иметь поддержку в течение 5 лет. Первые пользователи получат Office 2024 уже в следующем месяце. Общий доступ откроют к нему позже в текущем году.
Дополнительные особенности:
- Новые возможности создания встреч, улучшенный поиск в Outlook. Еще – новые функции в Excel. Речь о динамических диаграммах и массивах.
- Microsoft Publisher не будет. Microsoft Teams загружается отдельно.
- Не будут предлагаться облачные возможности Microsoft 365.
Стоимость пакета станет выше на 10%, в сравнении с прошлыми выпусками. Для отдельных пользователей версию обещают не приумножать в цене.
Напомним, ранее мы писали о том, что Microsoft разрабатывает опцию печати без рук.
Читайте также: В Microsoft готовят прорывной способ обновления Windows
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.